Große Autorenlesung - Literatur trifft Wein

Am Donnerstag, den 11. Dezember 2025, heißt es in der Becksteiner WeinWelt: Vorhang auf für die Worte der Region!

Die beiden Autorinnen Regina Rothengast und Holly Collier, alias Viktoria Meininger, sowie der Autor Uli Hefner aus dem Taubertal laden zu einer großen Autorenlesung in den stimmungsvollen St.-Kilian-Keller der Becksteiner WeinWelt ein.

Freuen Sie sich auf spannende, bewegende und humorvolle Texte, die zeigen, wie vielfältig Literatur in unserer Heimat ist. Während den einzelnen Lesebeiträgen können Sie exzellente Weine der Becksteiner Winzer sowie kleine Häppchen genießen, die den Abend genussvoll abrunden und für das passende Ambiente sorgen.

Zur Begrüßung erwartet Sie ein Glas Sekt , das bereits im Eintrittspreis von 10 Euro enthalten ist.Der Einlass beginnt um 18:30 Uhr, die Lesung beginnt um 19 Uhr.

Ein Abend voller Geschichten, Charaktere und feiner Aromen – perfekt für alle, die Kultur und Genuss verbinden möchten.

Ort: St.-Kilian-Keller, Becksteiner WeinWelt

Beginn: 19 Uhr (Einlass ab 18:30 Uhr)

www.becksteiner-winzer.de/blogs/events/grosser-autorenabend-mit-lesung