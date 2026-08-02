Große Eröffnungsgala mit Iris Wolff

Tusch und Trommelwirbel! Mit einer furiosen Eröffnungsgala läuten wir die 43. Baden-Württembergischen Literaturtage in Bad Mergentheim ein – und zwar, passend zum Festivalmotto LiteraKUR, mitten im Kurpark.

Das Line-Up macht der Kurstadt alle Ehre: Durch den Abend führt die Autorin und Journalistin Katrin Schumacher. Der aus Creglingen stammende Literaturhistoriker Helmut Böttiger überlegt in einem kleinen Festvortrag, was Kur und Literatur verbindet. Die in Freiburg lebende Bestseller-Autorin Iris Wolff liest aus ihrem preisgekrönten Roman Lichtungen und spricht mit Katrin Schumacher über ihr Schreiben.

Musikalisch begleitet wird das alles von Alexandra Lehmler (Saxophon) und Matthias Debus (Bass) aus Mannheim, zwei Jazz-Größen, die für ihre intensiven Duo-Aufnahmen zu Recht gerühmt werden.

Mit dabei sind außerdem Vertreterinnen und Vertreter von Stadt und Land – schließlich ist unser Festival ein großartiges Joint Venture. Feiern Sie mit!

In Kooperation mit der Kurverwaltung Bad Mergentheim und mit freundlicher Unterstützung des Rotary Clubs Bad Mergentheim sowie der Stiftung Kulturwerk Schlesien.

Bei schlechtem Wetter findet die Eröffnung im Kurhaus, Großer Kursaal, statt.