Faschingseröffnung

Um 11:11 Uhr beginnt die neue Faschingskampagne 2025/2026 mit dem Erwecken des Fasebutze, der Inthronisation der Prinzenpaare und der Übergabe des Rathausschlüssels. Fürs leibliche Wohl ist gesorgt.
Bad Wimpfen
Fasching
auf der Rathaustreppe
Bad Wimpfen 74206 Bad Wimpfen
