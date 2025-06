Große Fashion Show der Modeschule Kehrer Design Academy

Die Modeschule Kehrer Design Academy in Stuttgart und Mannheim verknüpft die Welt der Kreativität mit den Anforderungen der Arbeitswelt.

Die Schülerinnen und Schüler können in rund drei Jahren eine Ausbildung zum/r staatlich anerkannte/n Modedesigner/in absolvieren. Diese kreative, künstlerische und praxisnahe Ausbildung kann mit dem Gesellenbrief zum/r Maßschneider/in kombiniert werden. So können die Jungdesigner/innen nur rund drei Jahren Ausbildungszeit zwei anerkannte Abschlüsse erlangen.

Mit ihrer praxisbezogenen Ausbildung orientiert sich die Modeschule Kehrer Design Academy an wesentlichen Anforderungen aus nationaler und internationaler Modeindustrie. Schon für eine Vielzahl von Berufskarrieren im In- und Ausland wurde in Brigitte Kehrer‘s Talentschmiede für Modedesigner ein wesentlicher Grundstein gelegt.

Krönender Höhepunkt der professionellen Berufsausbildung der Modeschule Kehrer zum staatlich anerkannten Modedesigner und zur staatlich anerkannten Modedesignerin, ist die große Abschlussmodenschau mit der Präsentation der eigenen Modelle vor den Augen der Öffentlichkeit. Mit viel Spannung, Engagement und Vorfreude, fiebern die Jungdesigner Jahr für Jahr auf ihren großen öffentlichen Auftritt hin.

Alles, was der Nachwuchs für die internationale Modebranche aus Brigitte Kehrers Designerschmiede zeigen wird, wurde von den Jungdesignern zeichnerisch selbst entworfen, schnitttechnisch auf die eigene Figur umgesetzt, an professionellen Industrienähmaschinen gefertigt und wird zudem selbst in einer eindrucksvollen Choreographie vorgestellt.