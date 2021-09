Große Fellbacher Gewächse

"Große Gewächse“ steht für Top-Qualität beim Wein. Auch die Protagonisten des Abends gehören im jeweiligen künstlerischen Fach zu den Besten. Sie sind auf den Bühnen der Welt zu Gast und fühlen sich dennoch der Heimatstadt verbunden.

Im Gespräch mit SWR-Moderatorin Katharina Eickhoff plaudern sie über ihre Kindheit und Jugend, über Impulse aus Elternhaus und Schule. Und sie geben Auskunft über wichtige Stationen ihrer künstlerischen Karriere.

Katja Bürkle lebt heute in München und arbeitet für Theater, Film, Fernsehen und Funk. Markus Groh ist Professor für Klavier an der Universität der Künste Berlin und international als Solist und Kammermusiker tätig. Matthias Klink, Kammersänger an der Staatsoper Stuttgart, wurde vielfach ausgezeichnet, u. a. als „Opernsänger des Jahres“ 2017.

Ausgewählte Texte, Lieder und Klaviermusik bilden den künstlerischen Teil des Programms. Im Anschluss: Kleine Weinverkostung mit „Großen Gewächsen“ der Fellbacher Weingärtner sowie der Weingüter Aldinger, Markus Heid und Rainer Schnaitmann. Der Erlös der Weinverkostung wird einem guten Zweck gestiftet.

Eintrittskarten gibt es ab 18.09.2021 beim i-Punkt Fellbach, Marktplatz 7, 70734 Fellbach, Telefon 0711 580058.

Es gelten die aktuellen Corona-Richtlinien.