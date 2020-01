Große Gefühle

Ellsässer und Nacken

anrührend

aufwühlend

umwerfend

Wir sind verliebt in die Liebe,

ein Hoch auf fahrende Musikanten und

HOSSA,

Tränen lügen nicht !

Der Junge mit der Mundharmonika möchte der Knopf an ihrer Bluse sein,

SIE singt:

Oh wann kommst du ?

ER ist schon DA und weiß was ihr fehlt.

Lassen sie sich entführen zu ungeahnten Höhenflügen voller Schlager-hafter

Leichtigkeit und tief berührenden Tauchgängen ins kollektive Unbewußte,

da wo die großen Gefühle auf Erlösung warten!

stöhnen sie

seufzen sie

singen sie mit !

Lassen sie ihren Gefühlen freien Lauf, denn: Tränen lügen nicht !

Es wird viel gesungen ! Lieder , Schlager und Chansons aus den Sommern der Jugend und Heute. Die große Liebe, suchen noch immer 70 % der Deutschen und hinter jeder Emotion steckt ein unverwechselbarer Gesichtsausdruck.

Aber nicht nur die Liebe ist ein „großes Gefühl“ auch Eifersucht, Neid, Wut und Hass im Rosenkrieg kursieren im Liebes-reigen. Liebe ist auch manchmal eine Katastrophe, statt „Endless-Love“ wird ein never - ending rachsüchtiger Zweikampf geboten.

Trotzdem, die drei berühmten Worte, die uns viel zu selten über die Lippen kommen, klingen gesungen gleich schöner .“ I love you „ Die großen Gefühle rund um die Liebe in Worte packen, der Schlager und die vielen Hits haben da einiges zu bieten. Wir gehen der Sache auf den Grund . Und welches Lied bei Liebeskummer am besten hilft, wollen wir von den Zuschauern wissen.