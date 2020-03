Jeden Freitag erkunden unsere jungen Besucherinnen und Besucher die Staatsgalerie. Bunte Kunstwerke und vielseitige Themen in unserer Sammlung und in den Sonderausstellungen regen zum Nachdenken und zur Kreativität an.

Das Besondere: Mit unserem Vermittlerteam darf in der Sammlung praktisch gearbeitet werden! Kinderführung für Kinder von 6 bis 10 Jahren