„Immer wieder Schlager“ mit Stefan Mross & Anna-Carina Woitschack

Erstmalig präsentieren Stefan Mross & Anna-Carina Woitschack eine eigene Konzerttournee mit Live-Band und tollen Gästen. Das Team von WM Musik & Media GmbH hat die neue Konzertreihe „Immer wieder Schlager“ entwickelt.

Am 5. Januar 2023 startet das Traumpaar des deutschen Schlagers seine musikalische Reise in Offenburg. Die Tour führt die Musiker quer durch das Land. Geplant werden auch Konzerte in Holland, Belgien, Österreich und Schweiz.

Als Geschenk in einer besonderen Zeit möchten die Künstler ihren Fans ein gutes Preis-Leistungsverhältnis bieten. Die Ticketpreise beginnen bereits bei 19,99 Euro, die teuerste Kategorie liegt bei 49,99 Euro. Angeboten werden auch VIP-Tickets für 72,99 Euro, die Plätze in der ersten Reihe garantieren. Für jede Show sind etwa 50 bis 80 VIP-Tickets reserviert. Wer sich ein solches Ticket sichert, bekommt zusätzlich ein Geschenk, unter anderem die neue CD „Lichtblicke“ von Anna-Carina Woitschack. Außerdem gibt es ein weiteres Präsent sowie ein „Immer wieder Schlager“ T-Shirt dazu. „In dieser schwierigen Phase möchten wir den Leuten auch etwas zurückgeben können. Jeder soll sich ein Ticket leisten können“, so Stefan Mross.

Für die Tournee hat das Team von WM Musik & Media GmbH ein einzigartiges Konzept entwickelt. Die Show bietet ein abwechslungsreiches Musik-Programm, ein bunter Mix der schönsten deutschen Schlager. Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack werden in einem großen Block ihre beliebtesten Lieder singen. Dazu laden sie sich Musiker-Kollegen ein, die ihre Hits präsentieren.

Eine Live-Band sorgt für das perfekte Konzert-Erlebnis. In jeder Stadt wird außerdem eine Schlager-Legende mit auf der Bühne stehen, von G.G. Anderson bis Bata Illic. Die Star-Gäste werden in das Programm integriert. „Anna-Carina und ich sind von Anfang an mit auf der Bühne, wir holen die Gäste auf die Bühne und werden mit Ihnen musizieren.“ Die Show ist ein absolutes Highlight für alle Schlager-Fans.

Stefan Mross: „Ich würde es als großes Miteinander verbunden mit viel Live-Musik beschreiben. Wir freuen uns schon sehr auf unsere Fans!“

