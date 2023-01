Die Nacht der Musicals ist seit über 20 Jahren die erfolgreichste Musicalgala im deutschsprachigen Raum. Die spektakuläre Show mit den Starsolisten der Musicalszene begeisterte bisher über 2 Millionen Besucher. „Die Nacht der Musicals – das Album“ lässt nun die Atmosphäre des New Yorker Broadway und des Londoner West End aufleben. Ein Musicalcocktail der Extraklasse: Erfolgsmusicals, Hits und Klassiker! Neben „Der König der Löwen“, „Tanz der Vampire“, „Mamma Mia“, „Hinterm Horizont“, das brandaktuelle Musical mit der Musik von „Udo Lindenberg“ und „We Will Rock You“, dem Erfolgsmusical zu den Songs von „Queen“, dürfen natürlich Klassiker wie „Phantom of the Opera“, „Elisabeth“ und „Jesus Christ Superstar“ nicht fehlen. So abwechslungsreich wie die verschiedenen Musicals, so vielfältig ist auch „Die Nacht der Musicals“. Internationale Musical Stars wie Fawn Arnold, Nikolett Füredi, Alexander Diepold, Jasmin Madwar, Martin Markert, Christian Schöne, Kathy Krause, Denise Jastraunig, Dale Tracy, Stefan Poslovski, Alexander Kerbst und viele mehr begeisterten schon in der spektakulären Show.