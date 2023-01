Caleb Hudson, Trompete

Fábio Brum, Trompete / Jeff Nelsen, Horn

Achilles Liarmakopoulos, Posaune

Chuck Dallenbach, Tuba

Alle Möglichkeiten einer reinen Blechbläser-Formation erkunden, das Publikum immer wieder aufs Neue mit den ungeahnten Möglichkeiten ihrer Instrumente begeistern: Mit diesen Vorhaben beschlossen Chuck Daellenbach und Gene Watts 1970 die Gründung von Canadian Brass und starteten eine singuläre Erfolgsgeschichte. Es ist die gemeinsame Kreativität aller Mitglieder, die in originellen Programmen und humorvollem Entertainment mündet. Gepaart mit der Virtuosität und dem musikalischen Können jedes Einzelnen ergibt sich das unverkennbare Markenzeichen von Canadian Brass. Die fünf Musiker teilen eine grenzenlose Leidenschaft für den Bläserklang – untereinander und doch am liebsten mit ihrem Publikum. Überall präsentieren sie sich als Meister der Blechbläser-Kunst mit einzigartiger Bühnenpräsenz. Eine aufregende Mischung aus Hingabe, Spielfreude und Spontaneität hat die Gruppe auch in das Programm ihres Konzerts in Stuttgart einfließen lassen.