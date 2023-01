SWR Symphonieorchester

Andris Poga, Dirigent

Martin Grubinger, Percussion

Programm:

Tan Dun - "The Tears of Nature", Konzert für Schlagzeug und Orchester

Schostakowitsch - Sinfonie Nr. 1 f-Moll op. 10

Kurz nach der Jahrtausendwende enterte ein junger unbeschwerter Schlagzeuger die oft allzu ernste Klassikszene: Martin Grubinger. Schnell eroberte sich der Österreicher, der sein vielgestaltiges Instrumentarium mit geradezu athletischem Einsatz zum Klingen bringt, ein treues Publikum – auch in Stuttgart. Viele Komponisten wurden durch Grubingers Akrobatik an Marimba, Vibrafon, Gongs, Trommeln und allem was sich sonst beklopfen lässt inspiriert, Werke zu schreiben – wie 2012 Tan Dun, der ihm sein Schlagzeugkonzert „The Tears of Nature“ widmete. Das Stuttgarter Konzert ist eine der letzten Gelegenheiten Grubinger live zu erleben! Er beendet im Mai 2023 seine Konzertkarriere, um sich künftig intensiv seinen Schülern am Mozarteum in Salzburg sowie seinem gesellschaftlichen Engagement gegen Rassismus, Antisemitismus und Fremdenfeindlichkeit zu widmen.