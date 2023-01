Musik aus den Filmen „Der Herr der Ringe", „Gladiator", „Ben Hur", „Der Hobbit", „Game of Thrones", „Die Tribute von Panem", „Braveheart", „King Arthur" u. v. m.

Pilsen Philharmonic Orchestra & Choir

Chuhei Iwasaki, Leitung

Machtvolle Bilder, monumentale Musik. Wer ins Kino geht, möchte Gänsehautmomente erleben. Die entscheidende Rolle spielt dabei immer die Musik: Ohne sie könnte selbst der genialste Regisseur keine Emotionen wecken. Noch überwältigendere Gefühle entstehen allerdings im Konzertsaal, wenn die Filmmusik live gespielt wird.

Ein etwa 80-köpfiges Symphonieorchester, zahlreiche Solisten und ein großer Chor bringen monumentale Werke aus den Original-Soundtracks auf die Bühne, komponiert von den bedeutendsten Hollywood-Komponisten: Howard Shore, Hans Zimmer, John Williams, James Newton Howard, James Horner und vielen mehr. Auf dem Programm stehen die Höhepunkte großer Filmklassiker wie „Der Herr der Ringe“, „Gladiator“, „Game of Thrones“, „Die Tribute von Panem“, „Braveheart“, „Ben Hur“ oder „King Arthur“. Das Publikum begibt sich auf eine epische Klangreise in die schottischen Highlands, nach Mittelerde und ins alte Rom, ins Mittelalter sowie in die Zukunft. Beeindruckende Lichteffekte verstärken die gewaltige Wirkung. Ein Galakonzert – garantiert mit Gänsehautmomenten!