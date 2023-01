A New World: intimate music from FINAL FANTASY

Das Publikum ist begeistert von A New World: intime Musik aus FINAL FANTASYs *SPEZIALPROGRAMM* zur Feier des 35-jährigen Jubiläums!

Beliebte Musikstücke der Komponisten Nobuo Uematsu, Masashi Hamauzu, Naoshi Mizuta, Hitoshi Sakimoto, Yoko Shimomura und Masayoshi Soken werden in einem transparenten und fesselnden Format aufgeführt, das eine erstaunliche Vielfalt an musikalischen Texturen und Stimmungen bietet. Unter der Leitung von Eric Roth spielt das Kammerensemble New World Players brandneue, exklusive und OFFIZIELLE Arrangements aus der gesamten FINAL FANTASY-Serie.