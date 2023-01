Auf seiner "Meine Hits - meine Idole"-Tour huldigt PETER KRAUS mit neuen Songs und unvergesslichen Evergreens dem freien und wilden Lebensgefühl des Rock’n‘Roll. Am 4. Februar feiert die ewig junge Legende in der Stuttgarter Liederhalle ihren anstehenden 84. Geburtstag vor.

Jemand der die Bühne so lebt und liebt wie PETER KRAUS, kann nicht aufhören: Der Superstar der wilden 50er- und 60er-Jahre verkörpert bis heute die unbändige Lebensfreude des Rock’n’Roll. Während der Corona-Pause hat er zuhause die Songs seiner frühesten Jugend einstudiert: "Von Frank Sinatra, Nat King Cole, Samy Davis jr., Ella und Louis und vielen mehr. Es waren ihre Hits damals, die in mir den Wunsch haben aufkeimen lassen, auch Musik zu machen. Ich habe ihre Swing Musik geliebt - und ich tue es noch heute“, schwärmt PETER KRAUS.

Auf seinem Konzert in Stuttgart will sich der Vollblutmusiker aber nicht nur vor den Idolen verneigen, die ihn musikalisch in seiner Jugend geprägt haben. Vielmerhr hat er mit zeitlosen Hits wie „Rock Around The Clock“ oder „Sugar Baby“ sowie seinem neuen Album „Idole“ auch eigene Songs und die eine oder andere Überaschungsnummer im Programm.