Programm:

Beethoven - Klaviertrio B-Dur WoO 39

Mendelssohn - Klaviertrio Nr. 2 c-Moll op. 66

Perkin - Freakshow (2016)

Ravel - Klaviertrio a-Moll

Nur wenige Ensembles musizieren in einer solch vollkommenen organischen, selbstverständlichen und unangestrengten Übereinstimmung wie das Sitkovetsky Trio. Bei ihrem hochwillkommenen Debüt präsentieren die drei jungen Virtuosen dem kompetenten Stuttgarter Kammermusikpublikum die wunderbaren Klaviertrios von Mendelssohn und Ravel, ersteres präludiert durch einen Klaviertriosatz von Beethoven und das letztere durch ein Werk des irischen Komponisten und Künstlers Sam Perkin zum 100-jährigen Andenken an das Gefangenenlager Frongoch in Wales.