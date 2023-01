Stuttgarter Kammerorchester - Abo 5

Interpreten

Sunhae Im . Sopran

Thomas Zehetmair . Leitung

Programm

György Ligeti

Streichquartett Nr. 1 "Métamorphses nocturnes" in der Fassung für Streichorchester

Johann Sebastian Bach

Kantate "Non sa che sia dolore" BWV 209

Johannes Brahms

Streichersinfonie nach dem Streichquartett G-Dur op. 111

„Man kann mich nicht festnageln auf eine einheitliche, verbal ausdrückbare kompositorische Theorie. Sondern ich versuche immer, neue Dinge auszuprobieren.“ (György Ligeti)

100 Jahre wäre György Ligeti, der polyglotte Anti-Ideologe unter den Komponisten, im Jahr 2023 geworden. So immens ist sein Einfluss auf die Musik unserer Zeit, dass ihm das SKO gleich zwei Abende widmet. Die von Bartók inspirierten „Métamorphoses nocturnes“ entstanden 1953 im stalinistischen Ungarn „für die Schublade“ und wurden 1956 nach Ligetis Flucht nach Wien uraufgeführt. Um den Abschied eines Leipziger Freundes geht es in der Bach-Kantate BWV 209, allerdings weiß man bis heute nicht, wen Bach da mit feinem Humor (und warum gerade auf Italienisch?) verabschiedete. Mit Bachs Musik wuchs die Sopranistin Sunhae Im auf. Sie ist in der Kirchenmusik, in der Oper und im Musical zuhause und zählt zu den besten „actor-singers unserer Zeit“ (René Jacobs). Zum Glück meinte es Brahms nicht ganz ernst, als er das Opus 111 zu seinem letzten Werk erklärte. Hier trieb er die Spannung zwischen nostalgischem Abschied und ener giegeladenem Aufbruch noch einmal auf die Spitze.

Foto: © Robin Kim