Am Samstag, 17. November 2018 dürfen wir bei unserer SwingKultur-Party wieder eine internationale Band im Kulturwerk begrüßen:

Freut Euch auf einen wunderbaren Abend mit „Heart of Dixie“!Heart of Dixie ist eine junge Swing Band aus Brno in Tschechien, die sich ganz der Swing-Szene verschrieben hat. Das Repertoire aus originalen Dixieland Tunes sowie aus voluminösen Big Band Hits, wird durch moderne Pop Songs in Swing Arrangements ergänzt.Die meisten Bandmitglieder sind Studenten oder Absolventen des Jazz-Bereichs der renommierten Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno. Die Band hat sich auf Vintage Partys, Socials und Balboa Partys sowie auf Festivals spezialisiert.Jedes einzelne Bandmitglied bringt massenhaft Energie mit auf die Bühne, ist verrückt nach Swing und hat viel Erfahrung damit für Tänzer zu spielen. Die Band wird für einen unvergesslichen Abend sorgen!

Außerdem wird in den Band-Pausen DJane Zazie Métro - bekannt aus der Münchener Swing-Szene - auflegen und den Bounce nicht abreißen lassen!

20 Uhr Kostenloser Schnupperkurs Balboa

21 Uhr Große Swingparty