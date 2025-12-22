Große Tonkunst

Im Alter von 35 Jahren vollendete Robert Schumann sein Klavierkonzert, das als Werk seiner Zeit unter romantischphantastischen Eindrücken steht.

Darbieten wird es der für die Originalität und Intensität seiner Interpretationen, die er mit beeindruckender Klangsensibilität und technischer Raffinesse präsentiert, bekannte Pianist und ECHO-Klassik-Preisträger Martin Helmchen.

Franz Schuberts berühmte „Große Sinfonie“ wurde erst postum von Robert Schumann wiederentdeckt und auf dessen Initiative 1839 unter der Leitung von Felix Mendelssohn Bartholdy uraufgeführt. Schumann betrachtete diese Sinfonie als zentrale Inspirationsquelle für seine eigenen Werke. Mit ihrer Spieldauer von knapp einer Stunde galt sie lange Zeit als längstes Instrumentalwerk überhaupt. Dirigieren wird dieses Meisterwerk der Romantik der junge Österreicher Christoph Koncz, Chefdirigent der Deutschen Kammerakademie Neuss und Musikdirektor des Orchestre symphonique de Mulhouse. Er ist weltweit bei renommierten Klangkörpern wie dem London Symphony Orchestra, der Sächsischen Staatskapelle Dresden und dem Orchester der Wiener Staatsoper zu Gast.

Robert Schumann

Konzert für Klavier und Orchester in a-Moll, op. 54

Franz Schubert

Sinfonie Nr. 8 in C-Dur, D 944 „Die Große“

Martin Helmchen | Klavier

Christoph Koncz | Dirigent

Würth Philharmoniker