Große WeinWanderung

Begeben Sie sich mit uns auf die ausgiebige, familienfreundliche und genussvolle WeinWanderung durch die herrlichen Weinberge.

Erfahren Sie dabei viel Wissenswertes rund um den Wein und kosten Sie leckere Tropfen der BECKSTEINER WINZER. Saisonaler Blechkuchen und ein rustikales WinzerVesper – auf Wunsch vegetarisch – für jeden Teilnehmer gehören natürlich dazu. Für Kinder gibt es eine kleine Überraschung.

Für Ihre Planung: Treffpunkt ist um 13:45 Uhr vor der Becksteiner WeinWelt. Nach dem Einfinden und einem Begrüßungssekt geht es in die Weinberge. Unterwegs und „Zwischen den Zeilen“ besteht die Möglichkeit exzellenten Weine zu genießen. An interessanten Stellen im Weinberg gibt es fachkundige und kurzweilige Erläuterungen rund um die Themen Wein, Weinberge und Natur. Im Anschluss werden wir uns gemütlich niederlassen (bei schönem Wetter in den Weinbergen) und dabei in geselliger Runde speisen und den Tag ausklingen lassen. Ende 19 Uhr.

Kosten pro Person 39 Euro kleine Häppchen, Brotzeitteller - auf Wunsch vegetarisch, Wein und Mineralwasser inklusive). Kinder bis 14 Jahre (Anzahl beim Kartenkauf bitte angeben) sind herzlich eingeladen - sie erhalten 1 belegtes Wurstbrötchen - auf Wunsch mit Käse, sowie eine kleine Überraschung gratis.

Bitte festes Schuhwerk. Wir laufen bei jedem Wetter. Bei schlechtem Wetter wird im St.-Kilian-Keller gespeist.

ANMELDUNG ERFORDERLICH! (Eintrittskarten vom Umtausch und Rücknahme ausgeschlossen)

www.becksteiner-winzer.de/blogs/events/grosse-weinwanderung-sonntag-17-mai-2026