Großeltern – Enkelkinder

Im Rahmen der Göppinger Seniorenakademie 2021 Ob pflichtbewusst, spaßsuchend oder als Bewahrer der Familientradition – das Großeltern-Sein kann vielfältig gestaltet werden. Zu den Enkelkindern entsteht dabei eine ganz besondere Beziehung. Großeltern können „Abstammungsarbeit“ leisten, indem sie die Enkelkinder in ein umfassendes Familiengedächtnis einführen. So zeigen sie ihnen, wo auf dieser Welt und im Strom des Lebens sie wirklich zu Hause sind. Viele erleben die Etappe als Oma und Opa auch als Ressource für ein gelungenes Leben und empfinden ihre Großelternschaft als Jungbrunnen. Sind Sie in Ihre Enkelkinder vernarrt? Warum Sie damit sehr richtig liegen, werden wir an diesem Nachmittag gemeinsam ergründen. Der Workshop gibt Großeltern jeden Alters Impulse, Zeit zum Nachdenken, Nachspüren und den gemeinsamen Austausch über eine wichtige Rolle im Familiensystem.