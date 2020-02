Großer Eröffnungsabend der 12. Kraichgauer Theatertage

Die Sinsheimer Theaterkiste wird an diesem Abend mit Gästen die Theatertage eröffnen. Höchste Qualität, größten Unterhaltungswert versprechen die Künstler. Mit dabei Sabine Murza alias Murzarella, eine wohl einmalige Bauchsängerin. Außerdem wird das Quartett "Arlo" musikalisch unterhalten. Weitere Überraschungen warten.

Murzarellas Music-Pupett-Show Sabine Murza alias Murzarella lässt ihre Puppen 2x an diesem Abend nicht tanzen, sondern singen! Und das in drei verschiedenen Stimmen und auf exzellentem Niveau. "Wie macht sie das bloß, kommt ihre Stimme wirklich nicht vom Band?", wird sich das Publikum fragen. Die unglaublich vielseitige Profisängerin gibt ordentlich Gas als Rocköhre, Popdiva und Chansonette. Ihre Puppen treiben sie zwar an den Rand des Wahnsinns, doch sie lässt sich ihre Show nicht stehlen. Manfred Maier vom Theater im Bahnhof in Dielheim wird uns aus seinem Soloprogramm „Mensch Maier“ in seinen beiden Beiträgen erklären, dass es ein Regisseur wirklich nicht einfach hat. Mal hat er seine "Liebe Not" mit dem Techniker, mal verzweifelt er an seinen Schauspielern. Musikalisch umrahmt wird der Abend von dem hochmusikalischen Quartett Arlo. Saxophon, Gitarre, Bass, Percussion und Gesang sind Garant für ein Hörerlebnis. Nicht zuletzt werden die Gäste von der Sinsheimer Theaterkiste unterhaltsam mit einigen Überraschungen durch den Abend geführt. Ein kultureller Abend, der einmalig ist … und nicht nur, weil durch die finanzielle Unterstützung von Stadt, Verband und Volksbank der Eintritt frei sein kann. Auf viele wohlgestimmte Gäste hofft die Sinsheimer Theaterkiste.