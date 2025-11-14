Großer Genussmarkt im Landratsamt

Unter dem Motto „oifach guad aus’m Kreis Tübingen“ findet am Freitag, 14. November 2025 und Samstag, 15. November 2025 jeweils zwischen 10 und 20 Uhr erstmals ein Genussmarkt im Landratsamt Tübingen statt.

Dabei präsentieren sich über 40 Direktvermarkter mit regionalen Produkten und Spezialitäten der Öffentlichkeit. Ein vielfältiges Rahmenprogramm rundet den Marktbesuch ab. Mit dem Genussmarkt soll die Bedeutung der heimischen Landwirtschaft einem breiten Publikum zugänglich gemacht werden.

Der Genussmarkt startet am Freitag, 14. November um 10 Uhr mit einem musikalischen Vesper. Um 14 Uhr eröffnen Landrat Dr. Hendrik Bednarz und Staatssekretärin Sabine Kurtz vom Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg (MLR), welches den Genussmarkt ermöglicht, die Veranstaltung.

An beiden Tagen gibt es verschiedene Mitmach-Aktionen wie Getreidemahlen, Pflanzaktionen, eine Waffel-Rallye, Kochkurse, Stockbrot-Backen, eine Traktor-Oldtimer-Ausstellung und vieles mehr.

Zu den Veranstaltungshighlights zählen unter anderem ein Showkochen mit dem bekannten „Gourmetcook“ Eberhard Braun, Aktionen für Kita-Gruppen, ein Theaterstück für Kinder und ein Rezeptwettbewerb, an dem man im Vorfeld der Veranstaltung teilnehmen kann.

An beiden Veranstaltungsabenden werden spezielle Tastings und Verkostungen angeboten.