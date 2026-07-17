Großes Abschlusskonzert im Jahr des Akkordeons

Anlässlich des offiziellen „Jahrs des Akkordeons“ lädt die Internationale Akkordeon Akademie (U.N.A.F.) mit ihrem Abschlusskonzerts zu einer musikalischen Entdeckungsreise ein.

Die Internationale Akkordeon Akademie (U.N.A.F. - Union Nationale des Accordéonistes de France) feiert den Abschluss ihrer diesjährigen internationalen Arbeitsphase in Bad Urach. Das Konzert findet im offiziellen „Jahr des Akkordeons“ statt, in dem dieses faszinierende Instrument seine ganze Vielseitigkeit präsentieren darf.

Eine Woche lang haben junge, talentierte Akkordeonistinnen und Akkordeonisten aus verschiedenen Ländern intensiv an Einzel- und Kammermusikwerken gearbeitet. Begleitet und unterrichtet wurden sie von einem hochkarätigen Dozententeam, bestehend aus Prof. Claudia Buder, Nenad Ivanović, Max Bonnay, Noé Clerc, Thibaut Trosset, Olivier Innocenti und Christine Paté, unter der Leitung von Christiane Bonnay und Christine Paté.

Beim großen Abschlusskonzert präsentieren die Nachwuchstalente die ganze, moderne Bandbreite ihres Instruments. Das Programm spannt einen weiten Bogen von feinsinniger Kammermusik bis hin zu dynamischen Ensemblestücken. Zu hören ist ein buntes Repertoire, das von klassischen Meisterwerken über atmosphärische Filmmusik bis hin zu lebendigen Rhythmen aus dem Jazz und kreativer Improvisation reicht.

Erleben Sie hautnah, wie die jungen Virtuosen die Schlossmühle in einen lebendigen Konzertsaal verwandeln. Der Eintritt ist frei (Spenden zur Förderung der jungen Talente sind willkommen). Da die Plätze begrenzt sind, wird ein frühzeitiges Erscheinen empfohlen.