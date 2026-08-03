Großes DEBUT Galakonzert

Der Höhepunkt des Wettbewerbs.
Die Finalrunde mit Orchester bildet den Höhepunkt des Wettbewerbs: Gemeinsam mit dem Philharmonischen Orchester Würzburg, unter der Leitung von GMD Mark Rohde, präsentieren die Finalist*innen ein abwechslungsreiches Programm aus Opernarien und Ouvertüren.
Im Anschluss wird die Goldene Viktoria verliehen.
Moderation: Prof. Dr. Ulrich Konrad
Seien Sie dabei, wenn die vielversprechendsten Stimmen der jungen Opernszene um den Sieg singen.
Das Konzert wird von SWR Kultur aufgezeichnet.
Mit u.a.
Jihyun Cecilia Lee
Karolina Bengtsson
Lubov Karetnikov
Caterina Marchesini
Rahel Brede
Yaije Lee
Kudaibergen Abildin
Am Klavier begleiten:
Doriana Tchakarova
Gaiva Bandzinaite
Moderation: Clarry Bartha