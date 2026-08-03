Großes DEBUT Galakonzert

Der Höhepunkt des Wettbewerbs.

Die Finalrunde mit Orchester bildet den Höhepunkt des Wettbewerbs: Gemeinsam mit dem Philharmonischen Orchester Würzburg, unter der Leitung von GMD Mark Rohde, präsentieren die Finalist*innen ein abwechslungsreiches Programm aus Opernarien und Ouvertüren.

Im Anschluss wird die Goldene Viktoria verliehen.

Moderation: Prof. Dr. Ulrich Konrad

Seien Sie dabei, wenn die vielversprechendsten Stimmen der jungen Opernszene um den Sieg singen.

Das Konzert wird von SWR Kultur aufgezeichnet.

Mit u.a.

Jihyun Cecilia Lee

Karolina Bengtsson

Lubov Karetnikov

Caterina Marchesini

Rahel Brede

Yaije Lee

Kudaibergen Abildin

Am Klavier begleiten:

Doriana Tchakarova

Gaiva Bandzinaite

Moderation: Clarry Bartha