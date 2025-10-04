Großes Fliegenfest

NATURBEOBACHTUNG AM TAGBLATTTURM

Erleben Sie live das Schlüpfen der Stuttgarter Riesenfliegen!

Die Fliege gilt als überflüssig, bedeutungslos, als treue aber lästige, unausstehliche Begleiterin, die alles zu besudeln sucht. Innigkeit ist ihr versagt, man liebt sie nicht, man gibt ihr keine Kosenamen, man schlägt sie tot.

Jetzt sehen wir sie uns genau an: Fliegen aus aller Welt kommen nach Stuttgart, sitzen an den Wänden und treiben am Tagblatturm ihr Unwesen. Wir beobachten sie, wie sie ihre Eier ablegen, mit ihrem Speichel Festes verflüssigen, und sich zu Live-Musik von Christoph Ogiermann zu Riesenmaden verpuppen. Angezogen von Entzündung, Ausscheidung und Verderben bekommen sie alles mit, was auf der Welt passiert, sie helfen der Natur unermüdlich beim Neustart und sind nicht totzukriegen. Eher im Gegenteil: Unsere Fliegenpopulation führt einen gigantischen Überlebenskampf zum Thema Vielfalt, Diversität und Solidarität.