Großes Jubiläums-Konzert "70 Jahre HOU"

Erstmals trat das „Schülerorchester Kolasa“ am 01. Dezember 1956 mit einem Konzert in die Öffentlichkeit („Saalbau“ hieß damals Uhingens gute Stube), freilich unterstützt vom Akkordeon-Orchester Baltmannsweiler. Auch 70 Jahre später ist das vielfach prämierte Patenorchester vom Schurwald wieder mit dabei. Als zentrales Werk bringt es Tschaikowskys Nussknacker-Suite mit, umrahmt mit Kompositionen von Michael Glinka, Edward Elgar, Ralph Vaughan Williams und Johannes Brahms.

Aus dem damaligen Schülerorchester entwickelte sich das HOU als geachtete musikalische Marke mit vielen Facetten. New!PerCU, Musikschüler- und Wiedereinsteiger-Ensemble überraschen gleich zum Konzertbeginn. Das Harmonika-Orchester selbst entführt mit Melodien aus „My Fair Lady“ in die Musicalwelt und bringt „Udo Jürgens in Concert“.

Als langjähriger Dirigent beider großen Orchester durchschreitet Thomas Bauer einmal mehr die gesamte Bandbreite der menschlichen Gefühlswelt mit den Mitteln der Musik.

Kommen Sie - genießen Sie - lassen Sie sich überraschen – feiern Sie mit!