Großes Mittelalterspektakel zu Bietigheim

Ledermacher, Seifenmanufaktur, Korbmacher und Schwertschmiede, Schmuck und Fellwaren, Stoffhändler und Kräuterstand sind nur ein kleiner Auszug aus dem Angebot der Händler. Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt. Ob Spanferkel, Langos, Baumstriezel oder paniertes Gemüse – da ist auf jeden Fall für jeden was dabei. Ein buntes Showprogramm begleitet die gesamte Veranstaltung – Livemusik, Jonglage und Feuerkünstler, dazu Walking Acts mit diversen Darstellungen und Ritterkämpfen finden den ganzen Tag über statt. Speziell für die Kinder ist ebenfalls einiges geboten – auf den beliebten Kamelen und Ponys können sie über den Markt reiten, auf dem handbetriebenen Karussell ihre Runden drehen, Kinderarmbrust schießen, Dosen werfen und sich in der Knappenschule als Ritter üben. Vor Jahren hatte der Eierknacker in Bietigheim sein Debut – dieses Jahr veranstaltet er als Abschluss seiner Laufbahn ein Eierknacker Turnier. Sowohl Samstag als auch Sonntag wird es abends als besonderes Highlight eine atemberaubende Feuershow zu sehen geben.