Großes Sinfonieorchester in der Paulskirche

Vom 8.-12. März geht es wieder rund in der Berufsfachschule für Musik in Dinkelsbühl.

Zum sechsten Mal findet ein Orchesterworkshop mit Prof. Rüdiger Bohn von der Robert Schumann Hochschule Düsseldorf statt, das Abschlusskonzert ist am Sonntag, den 12. März um 20 Uhr in der Paulskirche in Dinkelsbühl.

Mit ehemaligen Absolventen der BFS, die aus ganz Deutschland wieder nach Dinkelsbühl zurückkehren und Gästen wird das Orchester der Berufsfachschule zum großen Sinfonieorchester erweitert.

Erarbeitet wird die 4. Sinfonie von P.Tschaikowski und ein unbekanntes Juwel der französischen Romantik, das Cellokonzert F-Dur von Marie Jaell.

Solistin in diesem Konzert ist die Cellistin und Dozentin an der BFS, Verena Sennekamp.

Herzliche Einladung zu diesem besonderen Konzert! Eintritt frei.