Großes Sommerfest im Waldenburger Kinderdorf: Wir feiern Kinderrechte

Das Albert-Schweitzer-Kinderdorf in Waldenburg lädt am Sonntag, 5. Juli 2026, von 11 bis 18 Uhr herzlich zum Sommerfest ein.

Unter dem Motto „Wir feiern Kinderrechte“ erwartet die Besucherinnen und Besucher ein abwechslungsreicher Tag für die ganze Familie auf dem wunderschönen naturnahen Gelände des Kinderdorfs.

Das Programm startet um 11 Uhr mit Live-Musik von Tamas Margittai. Es folgen eine Zaubershow mit Christian Fontagnier, Auftritte der Kinderdorfkinder sowie Ropeskipping des TSV Niedernhall mit anschließendem Hüpfworkshop. Um 16 Uhr wird der „Platz der Kinderrechte“ eingeweiht, bevor ab 16.30 Uhr der Harmonikaclub Neckarsulm bis zum Festende für musikalische Unterhaltung sorgt.

Auch rund um die Bühne ist viel geboten: Spiel- und Kreativstraße, LKW-Hüpftruck, Wasserrutsche (bitte Badesachen einpacken!) , Bogenschießen, Bücherflohmarkt und Tombola sorgen für Unterhaltung. Auch kulinarisch dürfen sich die Gäste auf eine große Auswahl freuen: Maultaschenspezialitäten, Flammkuchen, Currywurst mit Pommes und Pizza aus dem Backhaus bis hin zu Crêpes, Donuts, Hohenloher Landeis sowie Kaffee und ein großes Kuchenbuffet.