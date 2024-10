Großkraft der Berge (Stummfilm, 1931)

Von 1926 bis 1931 entstand im Montafon das Vermuntkraftwerk samt Stausee - ein für damalige Verhältnisse gewaltiges technisches Projekt, das die Landschaft in dieser Alpenregion nachhaltig verändert hat. Der deutsche Filmemacher Anton Kutter hat den mehrjährigen Bau dieses imposanten Kraftwerks in dem Stummfilm "Großkraft der Berge" in bewegten Bildern festgehalten.

Der Film lief im Jahr 1931 in den Kinos an, galt danach aber für viele Jahrzehnte als verschollen. Im Jahr 2009 erfolgte in Zusammenarbeit mit dem Wirtschaftsarchiv Vorarlberg die Digitalisierung und nachträgliche Vertonung dieses herausragenden Filmdokuments mit Kommentaren der Zeitzeugen Adrian Kutter (Sohn des Filmemachers aus Biberach) und Ferdinand Boss (Sohn des ersten Betriebsleiters des Vermuntwerks).

Einführung: Dr. Kay Hoffmann (früher Haus des Dokumentarfilms, Stuttgart)

Die Filmvorführung findet im Central & Union Filmtheater in Ludwigsburg, Arsenalstraße 4, statt.

Im Anschluss besteht Gelegenheit zum Besuch der Ausstellung "Gezähmte Berge".