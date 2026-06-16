GROßSTADTENGEL - “GUTE LAUNE” - TOUR

Seit 3 Monaten durchgehend in den offiziellen Top100-Single-Charts mit Peak Platz 4, Platz 1 der TikTok-Charts (fast 60 000 Videos) und Platz 2 der Karneval-Charts vor wenigen Wochen. „Gute Laune“ erobert die Nation von Klein bis Groß.

Großstadtengel sind natürlich mehr als ein One-Hit-Wonder. Schon vor „Gute Laune“ wurden auf Youtube (73 000 Abonennten) und Spotify (20 Mio Aufrufe inkl. Remix) bereits Millionen-Klicks generiert, u.a. mit den Kinder-Hits „Klatsch Patsch Tanz“, „Kroko Mama“ und „Klick Klack Tacka Boom“ und für die Erwachsenen Karneval-Ohrwürmer wie „Kölsche Jungs“, „Mir all zesamme“ und „Mein Herz schlägt Karneval“. Neue Releases sind bereits in den Startlöchern. Kein Wunder, dass sie dieses Jahr u.a. bereits zum zweiten Mal in die "Giovanni Zarrella Show" (ZDF) eingeladen wurden. Gute Laune einfach überall!