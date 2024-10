Gaildorfer Großtauschtag mit dem Kiebitz - Vogel des Jahres - im Stempelbild

Am 3. November 2024 ist es wieder soweit: Sammler von Briefmarken, Münzen, Ansichts- und Telefonkarten aus dem ganzen süddeutschen Raum treffen sich in Gaildorf.

Der jährlich stattfindende Gaildorfer Tauschtag findet gewohnt in der Limpurghalle im Herzen der Schenkenstadt statt. Eine Briefmarkenschau, Jugendaktivitäten und der Sonderstempel der Deutschen Post mit dem Vogel des Jahres, dem Kiebitz, runden das Angebot ab. Ab neun Uhr öffnen die Türen der Sammlerbörse für das Publikum.

"Bei uns kann jeder Sammler etwas für sein Sammelgebiet finden" ist sich Bernhard Scheu vom Briefmarkensammlerverein Gaildorf sicher. Ein umfangreiches Angebot bieten Händler und Sammler aus dem ganzen süddeutschen Raum. Aber auch der, der sich nur informieren will, ist willkommen. Beratung wird jedenfalls groß geschrieben: Dazu ist auch der mobile Beratungsdienst des Landesverbandes Südwestdeutscher Briefmarkensammlervereine mit zwei erfahrenen Philatelisten vor Ort. Dort kann sich jeder Sammler über den Wert einer Sammlung, deren Qualität und die Möglichkeiten des Weitersammelns beraten lassen. Zudem stellt der Verein Kataloge und auch eigene Berater bereit.

Was andere sammeln zeigt die kleine Briefmarkenschau in rund 20 Ausstellungsrahmen. Die Exponate stammen von jungen und älteren Briefmarkenfreunden aus dem Verein. Sie stellen die Vielfalt der Sammelgebiete im BSV Gaildorf unter Beweis. Einige der Exponate wurden schon auf regionalen oder nationalen Wettbewerbsausstellungen gezeigt; andere wurden erst für diese Ausstellung neu gefertigt. Im Rahmen einer Publikumsbewertung bestimmen die Besucher den "Vereinsmeister" und haben damit selbst die Gelegenheit schöne Preise zu gewinnen.

Erstmals trägt ein Poststempel die Inschrift "Schenkenstadt". Diese Zusatzbezeichnung wurde der Stadt amtlich verliehen und weist auf die Mundschenke des deutschen Kaisers hin, die aus Gaildorf stammten. Mit dem Sonderstempel kann wieder Post in alle Welt verschickt werden. Mit dem Kiebitz im Stempelbild setzt der Verein seine Reihe mit Abbildungen des "Vogel des Jahres" fort. Der Kiebitz ist gelegentlich auf den Äckern in der Region Schwäbisch-Fränkischer Wald zu sehen. Landwirte können mit einer Kiebitz-Insel das Gelege besonders schützen und "umfahren". Die NABU-Ortsgruppe Gaildorf ist ebenfalls mit einem Stand vertreten und informiert über verschiedene Bereiche des Natur- und Artenschutzes.

Die gleichzeitig stattfindende "Gaildorfer Kirbe" mit dem verkaufsoffenen Sonntag bietet auch nicht so sammelbegeisterten Begleitpersonen eine abwechslungsreiche Zeit in Gaildorf. Maultaschen zum Mittagessen und Kaffee und Kuchen am Nachmittag bietet der Sammlerverein in bewährter Qualität. Gaildorf liegt verkehrsgünstig an der B19 und kann sowohl aus Stuttgart, Heilbronn, Würzburg oder Nürnberg gut erreicht werden. Von der Bahnstation Gaildorf-West ist es nur ein kurzer Spaziergang zur Limpurghalle. Parkplätze sind bei der Halle reichlich vorhanden.

Sammler, die nicht nach Gaildorf kommen können, haben die Möglichkeit philatelistische Belege mit dem Sonderstempel zu beziehen. Soweit nicht bereits ausverkauft, gibt es auch noch einzelne Stempel der Vorjahre. Interessenten wenden sich bitte an Herrn Joachim Rupp, Prescherstraße 38 in 74405 Gaildorf, ruppjoachim2@t-online.de. Aktuelle Informationen zur Veranstaltung finden sich auch auf der Internetseite des Vereins unter www.bsv-gaildorf.de.