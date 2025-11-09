Großtauschtag

Die Schenkenstadt Gaildorf ist wieder Austragungsort des Gaildorfer Tauschtags. Sammler aus Nordwürttemberg und dem angrenzenden Bayern nutzen die vielfältigen Angebote für Sammler.

Briefmarken, Ansichtskarten, Münzen und Telefonkarten sind hier ein gefragtes Sammelgut. In der Gaildorfer Limpurghalle wartet am Sonntag, den 09.11.2025 aber nicht nur ein breites Handelsangebot und eine Briefmarkenschau auf die Besucher. Informationen rund um das Briefmarken- und Münzsammeln bietet auch der Landesverband Südwestdeutscher Briefmarkensammler und der ausrichtende Briefmarkensammlerverein Gaildorf. Mit dabei ist auch die Deutsche Post. Umschläge mit dem Sonderstempel Vogel des Jahres können erworben und Post verschickt werden. Viele gute Gründe für einen Kirbe-Spaziergang bis zur Limpurghalle.

Der Sonderstempel zeigt den Hausrotschwanz im Flug über die historische Stadtansicht. Er setzt die Reihe von Stempeln mit dem Thema "Vogel des Jahres fort". Mit dabei ist auch die Ortsgruppe Gaildorf des NABU. An deren Stand gibt es Informationen rund um Naturschutz und andere Umweltthemen. Am Stand abgegebene Post erhält den Sonderstempel. Der Sonderumschlag kann auch postalisch bestellt werden. Interessenten wenden sich an Joachim Rupp, Prescherstraße 38 in 74405 Gaildorf. Dort sind auch noch einzelne Stempel der Vorjahre erhältlich.

Die Briefmarkenschau ist gleichzeitig Vereinsmeisterschaft. Teilnehmen können alle Mitglieder des Vereins von der Jugendgruppe bis hin zu den erwachsenen Sammlern. Die Jugendgruppe ist ebenfalls aktiv mit dabei und informiert junge Briefmarkenfreunde über das Hobby Briefmarkensammeln und ihre Angebote.

Die gleichzeitig stattfindende Kirbe mit verkaufsoffenem Sonntag bietet auch Begleitern einen angenehmen und abwechslungsreichen Aufenthalt in Gaildorf. Gaildorf ist verkehrsgünstig an der B 19 gelegen und von Heilbronn, Würzburg, Nürnberg, Donauwörth, Ulm oder Stuttgart in rund einer Stunde zu erreichen. Parkplätze sind bei der Limpurghalle kostenfrei verfügbar. Bahnreisende nutzen den Bahnhof Gaildorf-West (Strecke Stuttgart - Schwäbisch Hall - Crailsheim - Nürnberg) und erreichen die Limpurghalle im Ortszentrum mit einem kleinen Spaziergang. Während der Öffnungszeiten von 9 - 16 Uhr warten auch die guten schwäbischen Maultauschen mit Kartoffelsalat und ein breites Angebot an Kuchen auf die Besucher. Aktuelle Informationen finden sich jeweils auf www.bsv-gaildorf.de.