Grötzingers Bauernschänke nahe dem Mönchsbergsee bietet saisonale Spezialitäten wie Spargel, Spanferkel und Themenwochen in rustikaler Atmosphäre mit Außenbewirtschaftung.

Zwischen Dürrenzimmern und Neipperg, in der Nähe des Mönchsbergsees, liegt Grötzingers Bauernschänke. Die Hofgastronomie verbindet saisonalen Genuss mit regionalen Zutaten und einer gemütlichen Atmosphäre. Ursprünglich entstand die Idee, den eigenen Spargel direkt am Hof als vielseitige Gerichte anzubieten, wodurch die Spargelwochen zu einem Highlight wurden.

Über das Jahr verteilt sorgen Themenwochen wie Spätzlebesen, Wildwochen, Gänsewochen oder Spanferkelwoche für kulinarische Abwechslung. Spanferkel aus eigener Zucht sind eine weitere Spezialität des Hofs und können auf Vorbestellung genossen werden.

Zusammen mit dem Weinkonvent Dürrenzimmern hat die Bauernschänke einen idealen Partner gefunden. Die breitgefächerte Weinkarte garantiert, dass für jedes Gericht der ideale Wein angeboten wird.

Die Bauernschänke bietet Platz für bis zu 60 Personen im Gastraum sowie eine einladende Terrasse. Barrierefreiheit und Busparkplätze machen sie ideal für Gruppen.

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