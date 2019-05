Wie von der TanzMarie gewohnt, mischt Dr. Groove ältere Kostbarkeiten mit frischen Sounds weitab gängiger Ü30–Tanzmucke. Also auf ins aktuelle Therapiezentrum in den Club L zur Einführungsvorlesung in Sachen GROOVALISTIK! Von Soul & Funk über Indie und Balkan zu Elektro = extrem TANZBAR!! Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie den DJ