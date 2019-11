Bei Groove Affair steht meist die Freude am Experimentieren und das Kreieren neuer, interessanter aber immer respektvoller Versionen im Vordergrund. Auch spontane Änderungen und Vorschläge haben Platz – auch mal live. Groove Affair machen aus (fast) allem etwas Cooles, Spaßiges, Grooviges. Die Band fürchtet sich vor nichts, scheut keine Stilrichtung und ist immer mit vollem Einsatz dabei. Wer gerade eine Hand frei hat, greift zu Rassel, Glocke oder Kazoo – das macht die Band zu einem einzigartigen musikalischen Erlebnis.

REPERTOIRE:

Stevie Wonder, Ben E. King, Amy Winehouse, Wilson Pickett, Wild Cherry, Santana, Chaka Khan, Joe Cocker, Eric Clapton, Michael Jackson, The Commodores, The Cranberries, Natalie Cole, Bill Withers, Ella Fitzgerald, Zaz, Mark Ronson, Bruno Mars, Johnny Cash, Mike Oldfield, Jimi Hendrix, Hot Chocolate, Candy Dulfer…