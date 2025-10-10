Groove Fabrik

Eine echte Heilbronner Band, deren Reise bereits zu Schulzeiten um die Jahrtausendwende begann und die sich längst einen festen Platz in der Heilbronner Musikszene erspielen konnte.

Die Lazy Jacks stehen für groovigen Jazz vom Feinsten, gepaart mit einer ordentlichen Portion Funk und einer starken Prise Soul. Gastspiele in Paris und Tourneen zusammen mit großem Streicherensemble durch ganz Deutschland zählen zu den Highlights der Bandgeschichte.

Eigens für das Konzert in der Maschinenfabrik haben die Lazy Jacks eine Reihe hochkarätiger Überraschungsgäste eingeladen: Beeindruckende Virtuosen, bezaubernde Stimmen und Bands mit internationalem Flair – allesamt langjährige Weggefährten der Heilbronner Live-Szene – zaubern einen einmaligen Mix unterschiedlicher Stilrichtungen auf die Club-Bühne. Ein mitreißendes Line-Up für einen besonderen Abend, der sicher noch lange in Erinnerung bleiben wird!