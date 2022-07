Groove Inclusion “back on stage”

Die inklusive Band bringt Lebensfreude pur auf die Bühne, ein Konzert zum mitwippen, staunen, sich freuen.

“Inklusion passiert hier einfach: schräge Schönheit - fein verzaubert - ein Hochgenuss“ schreibt die Stuttgarter Zeitung.

25 Musiker/innen mit und ohne Behinderung im Alter von 25 bis 80 Jahren spielen bekannte und unbekannte Hits aus Rock, Soul & Jazz der 30er Jahre bis heute.

Die große und eigenwillige Besetzung der Band macht ihren mitreißenden Sound aus.

Die Musik ist passend für diese Besetzung arrangiert. Geleitet wird die Band von den Jazzprofis Hans Fickelscher (Percussion), Arne Meerwein (Saxofon) und Holger Bihr (Drums). Sie ist beheimatet bei der vhs Unteres Remstal e.V. in Kooperation mit der Musikschule Fellbach.

Die 2014 gegründete Band hat inzwischen über 70 Konzerte gespielt - u.a. im Performing Center of Arts in Peking (Festival »Makel los«), mehrfach im Theaterhaus Stuttgart, der BuGa Heilbronn, im Scala Ludwigsburg, im Franz K Reutlingen, im Bürgerzentrum Waiblingen, in der Jahnhalle Weinstadt, der Schwabenlandhalle Fellbach und der Künkelinhalle Schorndorf und vielen weiteren Orten in Süddeutschland. Im Herbst 2017 reiste die Band für mehrere Konzerte auf Festivals nach Budapest (Ungarn) und Jekaterinburg (Russland) und spielte dort vor begeistertem Publikum.

Weitere Auftritte auf Bundesgartenschau Heilbronn in 2019 und Remstalgartenschau 2019. Im Sommer 2021 gab es wieder erste Auftritte bei Festivals in Fürth, Bamberg und Esslingen.

Besetzung:

Jenny Sprenger-Müller, Tobias Petersen (Vocals)

Carola Gramling (Violine)

Laura Freytag (Akkordeon)

Till Venrath (Melodika)

Lino Fischer, Rebecca Nager-Mann, Ursel Sauerzapf, Geli Bauer, Christa Wörner, Michael Siebold (Saxofone)

Rosa Budziat, Vera Röhlich (Trompete)

Jens Krischke, Emmanuel Rist, Jürgen Kretschmer, Peter Rist (Posaune)

Matthias Wagner (Tuba)

Nico Eicher (Piano)

Gerhard Sauerzapf (Gitarre)

Simon Brög (E-bass)

Karl Bickel (Kontrabass)

Jonathan Maile, Stefan Schaller, Klaus Wilhelm, Saimon Maier (Drums & Percussion)