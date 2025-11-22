Groove is in the heart feat. Fola Dada

Groove is in the heart ist der Abend von Fola Dada und ihrer Band. Dieses Mal lautet das Motto „I get lifted“, was so viel heißen soll, wie kommt alle und feiert mit uns!

Das Konzert widmet sich eigenen Songs vom aktuellen Album „Sisters & Brothers“, neuen Songs und einer Menge Songs, die man wohl als Lieblingslieder bezeichnen könnte.

Genregrenzen werden freudig überwunden, denn Blues und House, Jazz und Disco, Soul und Folk passen bei dieser Band, bestehend aus Ulf Kleiner (Keys), Joscha Glass (Bass) und Tommy Baldu (Drums), sehr wohl zusammen. Fola Dada führt wie immer charmant durch den Abend und es darf mitgesungen und getanzt werden.

Besetzung: Fola Dada (voc); Ulf Kleiner (p, rhodes, fx); Joscha Glass (b); Tommy Baldu (dr)