Groove is in the heart feat. Jo Ambros

Fola Dada und ihre Band-Kollegen Ulf Kleiner am Piano, Joscha Glass am Bass, Tommy Baldu am Schlagzeug und Jo Ambros an der Gitarre als Special Guest nutzen die Groove is in the heart-Reihe um dem Winter die warme Schulter zu zeigen. „Longing for brighter days“ ist das Motto für diesen Abend und soll das Publikum über die dunklen Wintertage hinweg tragen, dem Frühling entgegen.

Okay. Ist noch ein bisschen hin, aber Musik ist ja bekanntlich sehr gut, um das Gemüt positiv zu beeinflussen und somit werden Soul, Groove, Jazz und Dance von der Band genutzt, um einen stärkenden Musik-Cocktail zu zaubern. Songs aus eigener Feder, ausgewählte Covers, Mitsingen, Tanzen, Schwelgen, alle Sinne erleben. Danach ist es egal, dass es noch kalt und grau ist.

Longing for brighter days mit Fola Dada & Band!

Besetzung: Fola Dada (voc); Ulf Kleiner (p, rhodes, fx); Joscha Glass (b); Tommy Baldu (dr); Jo Ambros (git)