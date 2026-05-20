Die "Groove is in the heart"-Reihe steht für Soul, Jazz, Reggae, Electronics.

Fola Dada, die Stuttgarter Sängerin, lädt ihre Lieblingsmusiker ein: Ulf Kleiner - Tasten, Joscha Glass - Bass und Tommy Baldu - Drums und gemeinsam wird sich dann der groovenden Musik gewidmet.

Da werden eigene Songs und Covers gemischt, die Stile gekreuzt und die Seele gestreichelt. Bei der Euphoria - Version ist als Special Guest der Posaunist Uli Röser dabei. Euphorie in Krisen-Zeiten zu empfinden ist nicht leicht, aber Fola hat sich ausgemalt: „ Was wäre, wenn alle nach dem Konzert richtig froh sind, Kraft spüren und die Lebensfreude nur so sprüht?“ Das ist also der Plan an diesem Abend:

Musik als Mittel zum Glück! Sollte man nicht verpassen.

Besetzung: Fola Dada (voc); Ulf Kleiner (p, rhodes, fx); Joscha Glass (b); Tommy Baldu (dr);