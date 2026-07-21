Groove is in the heart

From Folk to Funk: Guitar Night

Bix Jazzclub Leonhardsplatz 28, 70182 Stuttgart

Heute ist das Groove is in the Heart-Konzert besonders, denn es spielt Jo Ambros an der Gitarre. Dieses Mal also ohne Piano und das ermöglicht ein ganz neues Repertoire. Die Reise geht vom Folk über den Blues zum Funk, auf dem Weg liegen Songs aus dem Sisters and Brothers-Album im anderen Gewand und hier und da werden Songs von John Scofield, John Mayer, Keb‘ Mo und anderen untergemischt.

Fola Dada freut sich riesig auf diesen Abend, weil Jo Ambros ein Zauberer ist und die Groove is in the Heart- Band auf fantastische Weise bereichert.

Besetzung: Fola Dada (voc); Jo Ambros (git); Joscha Glass (b); Tommy Baldu (dr);

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Bix Jazzclub
Bix Jazzclub Leonhardsplatz 28, 70182 Stuttgart
Konzerte & Live-Musik
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