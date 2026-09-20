Groove Petrol & Die Abisolierten.

Groove Petrol:

Musikalisch bringt das Trio ausschließlich eigene Musik zum Vortrag, welche durch die unkonventionelle Herangehensweise inspiriert von Rock, Grunge, Blues und Funk zu einem erfrischenden Mix und zum Tanzen einlädt.

Live läßt Gitarrist Rudi seiner Leidenschaft für Bluesrock in seinen Solos absolut freien Lauf.

Unterstützt durch den kräftigen Bass von Alex und das groovige Schlagzeugspiel Oli's sowie einem über die Jahre hinweg gepflegten zweistimmigen Gesang der zwei Frontmänner, wird der Sound von Groove Petrol zu einem unverwechselbarem und Genre überschreitenden Erlebnis.

Über die Jahre hinweg hat sich Groove Petrol eine treue Fangemeinde im Stuttgarter Raum erspielt.

Zu den Höhepunkten zählen Auftritte im Vorprogramm von Living Colour , Walter Trout und dem Winterbacher Zeltspektakel.

Aber auch zahlreiche Sologigs in und um Stuttgart hat die Band erfolgreich gespielt.

Die Abisolierten:

Seit 2014 stehen "Die Abisolierten", eine Band, gegründet von 80% ehemaliger Isolierband-Mitglieder, auf den bedeutendsten Bühnen von "The Länd"!

Unter dem Motto "Nie kopiert und oft erreicht", liefern "Die Abisolierten" bodenständige, handfeste musikalische Arbeit ab.

Unterstützt von einer kleinen Tuba, spannen Boba, Daniel, Hamid und Ravi einen - in dieser Weise noch nicht dagewesenen - Bogen, im dem unterschiedliche Stilrichtungen der härteren Gangart bedient werden.