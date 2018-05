Groove Sensation – ab 01 Uhr

Die Liebe zur Musik liegt wohl in der Familie: Inspiriert durch seinen älteren Bruder, der in den Siebzigern als DJ aktiv war, war Sandro bereits in seiner Kindheit von Disco-Sound fasziniert.

Das Taschengeld wurde folglich in den ersten eigenen Plattenspieler investiert, bevor er sich mit 14 Jahren schon dem DJ-Team des örtlichen Jugendhauses anschloss. Einige Jahre später sammelte er seine ersten Erfahrungen in Stuttgart in der Bar Flexibel, bevor Stationen wie das Unbekannte Tier, M1 oder Großer Bär zu seiner Heimat wurden. Seinen Spitznamen „Houscrack“ trägt Sandro dabei nicht umsonst – als einer der ersten brachte er den Sound aus Chicago in den Kessel. Seit Ende der Neunziger dem Climax eng verbunden, hat Sandro diese Passion nie aufgegeben und wird am letzten Samstag im Juni an der Seite von Michael „Clash“ Gottschalk nur zu gerne unter Beweis stellen, dass er seinen Namen mehr als verdient.

