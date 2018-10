Groove Sensation – ab 03 Uhr

Nachdem er mit seiner Eventreihe „Schwiiz’r Nacht“ bereits mehrmals für fantastische Abende im Keller der Calwer Straße 25 gesorgt hat, ist DJ und Veranstalter Matt Grey im November nun im Rahmen der „Groove Sensation“ im Climax zu Gast.

Regelmäßige Clubgänger wissen dabei schon Bescheid, was sie zu erwarten haben: Zum Monatsende werden im Climax unter der fachkundigen Aufsicht und dem aktiven musikalischen Mitwirken von Hausherr Michael „Clash“ Gottschalk noch mal feinste Tunes von House und Artverwandtem auf die Teller gepackt – immer schön groovy und mit der richtigen Portion Gespür für die Tanzfläche. Klingt nach dem perfekten Programm, um im Anschluss an die „Mottnic“ noch bis in die frühen Morgenstunden zu tanzen!

