Groove Sensation Allstars

Die Crème de la Crème der Groove Sensation DJs tanzt und spielt mit euch im Jubiläumsmonat. Mit Phyllis Blessing, Domenico Mazza und Gastgeber Michael „Clash“ Gottschalk grooven gleich drei hochkarätige „Housecracks“ die DJ Booth im Climax Stuttgart.

Der gute Donnie Ross – Groove Sensation Resident – ist leider verhindert. Zum 23. Jahr bedarf es eben ganz besonderen Menschen, Tracks, Tunes & Vibes. Elektronische Clubgeschichte in Benztown wurde definitiv auch bei der Groove Sensation geschrieben. Durch tolle Bookings und dem Schwerpunkt auf „GOOD HOUSEMUSIC“ ist dieser Samstag eine Pflichtveranstaltung in Sachen elektronischer Musik in Stuttgart.

www.soundcloud.com/phyllis_blessing

www.soundcloud.com/domenicomazza

www.mixcloud.com/michael-clash-gottschalk

Phyllis Blessing (Climax Institutes)

Domenico Mazza (Swabia Electronica)

Michael Clash Gottschalk (Climax Institutes)