Groove Sensation mit DJ Hildegard (Sunshine Live)

× Erweitern climax

Ihre Liebe zum schwarzen Gold brachte DJ Hildegard schon in jungen Jahren dazu, sich selbst das Auflegen beizubringen. ​Anfangs noch im Bereich Black Music beheimatet, entdeckte sie zu Beginn der elektronischen Ära ihre Leidenschaft für House und hat sich seitdem in diesem Genre den Ruf als wahre Ikone erarbeitet:

Vom legendären Club Care in Karlsruhe führte ihr Weg sie nach Hamburg, wo sie neben dem Auflegen u. a. als Club-DJ-Promoterin für WEA-Records und A&R-Labelmanagerin bei nerve Records arbeitete, bevor sie mit Hildegard meets music 2001 schließlich ihre eigene Musik-Promotion-Agentur gründete – mit einschlagendem Erfolg. Als Gesicht und Resident der „BigCityBeats“ war sie im Auftrag des Radiosenders bigFM in ganz Deutschland unterwegs und Teil zahlreicher Events und Festivals. Ihren einzigartigen Musikgeschmack ließ sie in Compilations wie die „House Club Hottest Vol. 5“, „A Night Out in Dubai“ und die „BigCityBeats“-Reihe einfließen und ist außerdem seit August 2010 jeden dritten Donnerstag im Monat mit ihrer eigenen Radioshow bei Sunshine-Live zu hören. Höchste Zeit also, der Vinyl-Enthusiasten auch im Climax eine Bühne zu bieten! Im Rahmen der „Groove Sensation“, die im August ausnahmsweise zweimal stattfindet, steht DJ Hildegard an der Seite von Climax-Macher Michael „Clash“ Gottschalk für eine Nacht voller feinster House Sounds an den Decks.

www.climax-institutes.de/newsletter

www.fb.com/DjHildegard

www.soundcloud.com/user4196416

DJ Hildegard (Sunshine Live I Köln)

Michael Clash Gottschalk (Climax Institutes)