Groove Sensation mit Donnie Ross!

Donnies musikalisches Portfolio im Normalfall eher von HipHop über Urban Sound bis hin zu Mixed Music, unternimmt der Stuttgarter DJ zu besonderen Anlässen allerdings auch gerne mal einen Ausflug in elektronische Gefilde.

​So wie beispielsweise bei seinem letzten Aufenthalt im Climax, als er Freund und Weggefährte Clochard im „Traumraum“ an den Decks einen Besuch abstattete. Und weil das so hervorragend funktioniert hat, gibt’s jetzt erneut eine Ladung freshe House Tunes gewürzt mit weiteren elektronischen Einflüssen von Donnie auf die Lauscher. Genre-Scheuklappen stören schließlich nur die Sicht. Abgerundet wird der Abend wie gewohnt von Hausherr und Gastgeber Michael „Clash“ Gottschalk, dessen musikalische Ausrichtung den Climax-Gästen mittlerweile bekannt sein dürfte – for the love of House!

Donnie Ross (Red Room Legend)

Michael Clash Gottschalk (Climax Institutes)