Das Beste kommt zum Schluss. Eine Sprichwort, dass perfekt auf jeden letzten Samstag im Monat zutrifft. Denn dieser steht seit jeher im Zeichen der Groove Sensation von Climax-Oberhaupt Michael Clash Gottschalk. Eine sichere Bank für eine wilde Feier und sorgfältig ausgewählte elektronische Musik im Stuttgarter Nachtleben. Die Wichtigste Essenz dieser Erfolgsgeschichte? Der Vibe muss stimmen! Damit dies garantiert werden kann, bedarf es bei der Wahl der Gäste nicht nur einer musikalischen Komponente sondern vor allem einer menschlichen. Quasi ein DJ-Brother from another mother und Mojo-Partner für die DJ Booth. Und genau einen Solchen hat Gastgeber Michael Clash Gottschalk in seinem Climax Homie Clochard gefunden. Gemeinsam können die beiden Harmony Boys bereits auf zahlreiche Kapitel voll von wilden und durchtanzten Nächten elektronischer Musik zurückblicken. Die Fortsetzung folgt nun bei der Groove Sensation im Februar und auch hier können wir uns sicher sein - dieses Buch wird noch viele Kapitel voller Freude und Feierei hervorbringen. To be continued...!

CLOCHARD (Traumraum)

Michael Clash Gottschalk (Climax Institutes)

