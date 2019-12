Groove Sensation w. Domenico Mazza

Never change a winning Team! Auch 2020 bleibt man im Climax seinem Erfolgsprogramm treu. Das bedeutet? Jeden letzten Samstag im Monat darf man sich auf den Feier-Sureshot der Groove Sensation freuen. Kleine Ausnahme – an diesem Samstag startet die beliebte Eventreihe aufgrund der Mottnik Inkognito Veranstaltung erst um 03 Uhr. Kein Problem für Groove Sensation Gastgeber und Climax Macher Michael Clash Gottschalk, der gemeinsam mit Swabia Electronica Buddy Domenico Mazza die fünf verbleibenden Stunden umso intensiver gestalten wird. Man darf sich also auch in diesem Jahr auf eine erstklassige Selektion elektronischer Musik mit klarem Fokus auf den Dancefloor freuen.

Achtung: Veranstaltung startet erst um 03 Uhr!